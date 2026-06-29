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Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Linienbus

FW Bremerhaven: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Linienbus
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Bremerhaven (ots)

Gegen 21:00 Uhr wurde der IRLS ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw, einem Linienbus und mehreren geparkten Fahrzeugen, im Kreuzungsbereich Schillerstraße/Georg-Seebeck-Straße gemeldet.

Aufgrund der Notrufmeldungen löste die Rettungsleitstelle einen sogenannten Massenanfall an Verletzten (MANV) aus, wodurch zahlreiche Rettungskräfte zur Unfallstelle entsandt wurden. Neben dem Rettungsdienst der Feuerwehr wurden auch Rettungskräfte des Landkreises Cuxhaven, der Johanniter-Unfallhilfe und des Deutschen Roten Kreuzes alarmiert.

Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde eine Sichtung, der beteiligten Personen durchgeführt. Trotz des massiven Schadensbildes wurden bei dem Unfall glücklicherweise nur zwei Personen verletzt. Bei den Verletzten handelte es sich um die Fahrer der Fahrzeuge. Alle Insassen des Busses konnten, oder hatten diesen selbstständig verlassen, niemand hatte sich bei dem Unfall verletzt.

Aufgrund dieser Rückmeldung konnte ein Großteil der noch nicht am Unfallort eingetroffenen Einsatzkräfte die Alarmfahrt abbrechen.

Die beiden Verletzten wurden zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf.

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Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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