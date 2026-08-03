Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mit und unter Drogen

Großschönau (ots)

02.08.2026 | 23:30 Uhr | Großschönau

Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz deckten am Abend des 2. August 2026 in Großschönau zwei Drogendelikte auf.

Gegen 23:30 Uhr kontrollierten die Beamten die Insassen eines VW Golf, die auf der Waltersdorfer Straße unterwegs waren. Es stellte sich heraus, dass der 44-jährige tschechische Fahrer unter dem Einfluss von Amphetaminen das Fahrzeug gelenkt hatte und außerdem für den PKW kein Versicherungsschutz besteht. Beim 49-jährigen tschechischen Beifahrer wurden etwa 4,4 Gramm mutmaßliches Crystal aufgefunden und beschlagnahmt.

Es wurde eine Strafanzeige geschrieben und eine Blutentnahme angeordnet. Die Landespolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

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