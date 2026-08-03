Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Mit und unter Drogen
Großschönau (ots)
02.08.2026 | 23:30 Uhr | Großschönau
Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz deckten am Abend des 2. August 2026 in Großschönau zwei Drogendelikte auf.
Gegen 23:30 Uhr kontrollierten die Beamten die Insassen eines VW Golf, die auf der Waltersdorfer Straße unterwegs waren. Es stellte sich heraus, dass der 44-jährige tschechische Fahrer unter dem Einfluss von Amphetaminen das Fahrzeug gelenkt hatte und außerdem für den PKW kein Versicherungsschutz besteht. Beim 49-jährigen tschechischen Beifahrer wurden etwa 4,4 Gramm mutmaßliches Crystal aufgefunden und beschlagnahmt.
Es wurde eine Strafanzeige geschrieben und eine Blutentnahme angeordnet. Die Landespolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell