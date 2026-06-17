Polizei Hamburg

POL-HH: 260617-1. Tödlicher Arbeitsunfall in Hamburg-Bahrenfeld

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 16.06.2026, 13:23 Uhr; Unfallort: Hamburg-Bahrenfeld, Lederstraße

Dienstagnachmittag wurde ein 30-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall in Hamburg-Bahrenfeld tödlich verletzt. Die Fachdienststelle für Arbeitsunfälle im Landeskriminalamt (LKA 45) führt die Ermittlungen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befand sich der 30-jährige Mann auf dem Betriebshof, als dieser plötzlich von einem Radlader erfasst wurde. Das Fahrzeug wurde zu diesem Zeitpunkt von einem 31-jährigen Mitarbeitenden im Rahmen seiner Tätigkeit geführt.

Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der 30-Jährige noch an der Arbeitsstelle.

Das Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) übernahm vor Ort die psychosoziale Akutbetreuung von Zeuginnen und Zeugen.

Die Ermittlungen, in die auch die Fachdienststelle für Todesermittlungen des Landeskriminalamts (LKA 414) eingebunden ist, dauern an.

Mx.

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