Polizei Hamburg

POL-HH: 260615-3. Zeugenaufruf nach Geldautomatensprengung in Hamburg-Tonndorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 15.06.2026, 03:10 Uhr

Tatort: Hamburg-Tonndorf, Ölmühlenweg

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht einen Geldautomaten im Stadtteil Tonndorf gesprengt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verschafften sich mehrere Personen unerlaubt Zutritt zum Eingangsbereich eines Supermarktes und sprengten anschließend einen dort stehenden Geldautomaten. Daraufhin wurde die Brandmeldeanlage des Gebäudes ausgelöst. Die maskierten Personen flüchteten ohne Beute in Richtung der angrenzenden Grünanlage.

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten wenig später den massiv beschädigten Geldautomaten sowie Beschädigungen im Vorraum des Supermarktes feststellen.

Die im Anschluss eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, an denen auch ein Diensthund beteiligt war, führten bislang nicht zur Festnahme von Tatverdächtigen.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) sowie das für Sprengstoffdelikte zuständige Landeskriminalamt (LKA 75) übernahmen die ersten Ermittlungen vor Ort, die nun vom LKA 44 fortgeführt werden.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu den Täterinnen beziehungsweise Tätern geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

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