Polizei Hamburg

POL-HH: 260615-1. Zeugenaufruf nach versuchtem Raubdelikt und gefährlicher Körperverletzung in Hamburg-Altona-Nord

Hamburg (ots)

Tatzeit: 12.06.2026, 23:49 Uhr

Tatort: Hamburg-Altona-Nord, Eckernförder Straße

Am Freitagabend hat ein Unbekannter im Hamburger Stadtteil Altona-Nord einen 27-Jährigen bei einem versuchten Raubüberfall mit einem Messer verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sprach ein bislang unbekannter Mann den 27-Jährigen im Bereich des Skateparks an und forderte im Zuge des Gesprächs die Herausgabe seiner mitgeführten Tasche. Nachdem der 27-Jährige dies ablehnte, kam es zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Unbekannte ihn mit einem Messer verletzte. Der Angreifer flüchtete im Anschluss ohne Beute aus dem Park in Richtung Eckernförder Straße.

Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr versorgten den nicht lebensgefährlich verletzten Mann vor Ort und transportierten ihn in ein Krankenhaus.

Eine eingeleitete Sofortfahndung mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen, bei der auch eine Drohne zum Einsatz kam, führte nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- männlich

- 16-18 Jahre alt

- 170 - 175 cm groß

- Schwarz mit hellem Teint

- sehr schlanke Statur

- bekleidet mit einem hellblauen Jogginganzug, einer Cap der Marke "Gucci" und Schuhen mit silbernen Elementen

Die Ermittlungen werden vom zuständigen Raubdezernat der Region Altona (LKA 124) geführt und dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Schl.

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