Polizei Hamburg

POL-HH: 260612-3. Aufmerksame Zeugen ermöglichen Festnahme von Tatverdächtigen nach Raubdelikt in Hamburg-Blankenese

Hamburg (ots)

Tatzeit: 11.06.2026, 09:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Blankenese, Blankeneser Hauptstraße

Durch das couragierte Handeln aufmerksamer Zeugen konnten Einsatzkräfte gestern Morgen drei Jugendliche vorläufig festnehmen. Sie stehen im Verdacht, einer 90-jährigen Frau zuvor die Geldbörse entwendet zu haben.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge befand sich die 90-jährige Frau auf dem Weg zu ihrem Auto, als plötzlich ein Unbekannter von hinten in ihre Handtasche griff und die Geldbörse entwendete. Aufmerksame Passanten informierten daraufhin den polizeilichen Notruf und nahmen die Verfolgung der in Richtung Hessepark flüchtenden, offensichtlich gemeinsam handelnden zwei bis drei Täter auf. Einem 39-jährigen Zeugen gelang es, die Täter wenig später zu stellen, woraufhin sie ihn bedrohten und mit Gegenständen bewarfen, sodass er von einer weiteren Verfolgung absah.

Einem weiteren Zeugen fielen im Bereich Sülldorfer Kirchenweg drei männliche, offenbar vor der Polizei flüchtende Personen auf, woraufhin auch er den Notruf informierte. Anhand seiner Personenbeschreibungen konnten Einsatzkräfte, die nach Eingang der Notrufe umgehend für Fahndungsmaßnahmen eingesetzt worden waren, drei Jugendliche im Bereich eines Supermarkts im Sülldorfer Kirchenweg vorläufig festnehmen.

Die Jungen im Alter von 15 (zweimal) und 16 Jahren wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen entlassen beziehungsweise in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls werden beim Altonaer Raubdezernat (LKA 124) geführt und dauern an.

Zim.

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