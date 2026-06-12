Polizei Hamburg

POL-HH: 260612-5. Nach Auffinden eines männlichen Leichnams in Hamburg-Rissen - Polizei veröffentlicht Foto des Verstorbenen

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Hamburg (ots)

Feststellzeit: 11.06.2026, 16:04 Uhr; Feststellort: Hamburg-Rissen, In de Bargen

Gestern Nachmittag wurde ein 27-jähriger Mann mit tödlichen Verletzungen in einem Waldstück im Hamburger Stadtteil Rissen aufgefunden.

Zunächst wird auf die ursprüngliche Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6293175 verwiesen.

Aufgrund der mit Hochdruck geführten Ermittlungen und einer Begutachtung des Leichnams im Institut für Rechtsmedizin besteht nunmehr der Verdacht, dass der Mann durch äußere Gewalteinwirkung verstorben sein dürfte.

Der Tote konnte inzwischen zweifelsfrei als der 27-jährige ägyptische Staatsangehörige Ahmed D. identifiziert werden. Weitere Erkenntnisse zu der Person liegen derzeit noch nicht vor.

Aus diesem Grund bitten die Ermittlerinnen und Ermittler ergänzend zum bestehenden Zeugenaufruf und der Veröffentlichung seines Fotos alle Personen, die Hinweise zu seinem Wohnort, Arbeitsplatz, zu Angehörigen oder Bekannten geben können, die ihn persönlich kannten oder sonstige relevante Informationen haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040 - 4286 - 56789 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.

Das Foto zeigt den 27-Jährigen zu Lebzeiten.

Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden dauern an.

Mx.

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