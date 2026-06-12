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POL-HH: 260612-4. Allianz Sicherer Hauptbahnhof: Quattro-Streife wird noch sichtbarer

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Hamburg (ots)

Seit mehr als drei Jahren gehört die Quattro-Streife zum festen Bild am Hamburger Hauptbahnhof. Mit ihrer Sichtbarkeit und hohen Einsatzfähigkeit ist sie ein zentraler Bestandteil der Allianz Sicherer Hauptbahnhof. Neue großformatige Motive machen die vierköpfige Streife an Deutschlands meistfrequentiertem Bahnhof mit täglich rund 550.000 Fahrgästen künftig noch präsenter.

Die Allianz Sicherer Hauptbahnhof bündelt seit April 2023 die Kräfte von Polizei Hamburg, Bundespolizei, DB Sicherheit und HOCHBAHN-WACHE. Durch das abgestimmte Vorgehen der Allianzpartner konnten Sicherheit und Aufenthaltsqualität im Umfeld des Hauptbahnhofs nachhaltig verbessert werden. Weiterhin wurde in den vergangenen zwei Jahren am Hamburger Hauptbahnhof ein Waffenverbot (Oktober 2023) und ein Alkoholkonsumverbot (April 2024) erlassen und die Videoüberwachung auf dem Vorplatz (August 2024) eingeführt.

Darüber hinaus stehen insbesondere die Quattro-Streifen für kontinuierliche Präsenz, niedrigschwellige Ansprechbarkeit und konsequentes Handeln. Täglich sind die Einsatzkräfte in Vierer-Streife am Hauptbahnhof unterwegs, sprechen Menschen an, leisten Hilfe in schwierigen Situationen und schreiten bei Straftaten sowie Ordnungsstörungen konsequent ein. Die Streifen haben sich zu einem prägenden Element des Sicherheitskonzepts entwickelt und werden von Reisenden, Pendlerinnen und Pendlern sowie Gewerbetreibenden und Gastronomen sehr positiv wahrgenommen.

Während der Hamburger Hauptbahnhof noch vor wenigen Jahren als der Bahnhof mit den meisten Gewaltdelikten in Deutschland galt, ist diese Zahl deutlich zurückgegangen. In den vergangenen beiden Jahren war er nicht mehr unter den fünf Bahnhöfen mit den meisten Gewalttaten vertreten.

Das Erfolgsmodell der Quattro-Streifen findet mittlerweile bundesweit Beachtung. Nach Hamburger Vorbild sind entsprechende Streifen inzwischen auch in Bremen, Hannover, Leipzig und München im Einsatz. Weitere Städte prüfen die Einführung vergleichbarer Konzepte.

Das neue Motiv der Quattro-Streife wird künftig unter anderem an der Sicherheitswache am Hauptbahnhof zu sehen sein. Es steht stellvertretend für die tägliche Arbeit der Einsatzkräfte und die enge Kooperation in der Allianz Sicherer Hauptbahnhof. Die Quattro-Streife ist dabei weit mehr als ein reines Einsatzkonzept: Sie ist zu einem sichtbaren Symbol für Sicherheit, partnerschaftliche Zusammenarbeit und gelebte Verantwortung geworden.

Innensenator Andy Grote: "Die Quattro-Streifen sind ein zentraler Baustein der "Allianz Sicherer Hauptbahnhof" und stehen für eine enge Zusammenarbeit, hohe Präsenz und konsequentes Handeln. Die positive Entwicklung der Sicherheitslage zeigt, dass dieser vernetzte Ansatz wirkt. Dass andere Städte das Konzept inzwischen übernehmen, bestätigt den Erfolg dieses Modells. Ein besonderer Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen, die täglich im Einsatz sind und mit großem Engagement, Professionalität und Teamgeist für Sicherheit am Hauptbahnhof sorgen."

Polizeipräsident Falk Schnabel: "Die Quattro-Streife ist ein sichtbares Zeichen unseres Engagements für einen sicheren Hauptbahnhof. Die enge Zusammenarbeit in unserer Allianz hat dazu geführt, dass sich das Sicherheitsgefühl der Reisenden und Besuchenden nachhaltig verbessert hat. Ich danke unseren und den Kräften der DB Sicherheit, der HOCHBAHN-WACHE und der Bundespolizei für ihren täglichen Einsatz im Sinne der Sicherheit in Hamburg."

Michael Schuol, Präsident der Bundespolizeidirektion Hannover: "Drei Jahre Allianz Sicherer Hauptbahnhof Hamburg stehen für ein starkes und bewährtes Bündnis der Zusammenarbeit und gleichzeitig für ein sichtbares Zeichen für die Sicherheit der Bahnreisenden in Hamburg. Wir werden an den Erfolg der Sicherheitskooperation anknüpfen und unseren Teil verlässlich beitragen. Es gilt die aktuellen Entwicklungen rund um den Hauptbahnhof kontinuierlich zu bewerten und fortgesetzt gemeinsam zu handeln."

Christian Huppertz, Leiter der DB Sicherheit Nord: "Mit den Quattro-Streifen haben wir in den vergangenen drei Jahren mit unseren Partnern, der Bundes- und Landespolizei sowie mit der HOCHBAHN-WACHE die Zusammenarbeit weiter intensiviert. Ganz im Sinne unseres aktuellen DB-Sofortprogramms für mehr Sicherheit und Sauberkeit an Bahnhöfen sind die gemeinsamen Streifen ein zusätzlicher Baustein, um für noch mehr Sicherheit am Bahnhof zu sorgen und auch das Sicherheitsgefühl nachhaltig zu stärken. Und die Streifen sind ein sichtbarer Beleg dafür, dass Sicherheit ein Thema ist, das uns alle gleichermaßen betrifft. DB, Polizei wie Stadt. Sicherheit ist eine gemeinsame Aufgabe. Die DB legt großen Wert auf ein gutes soziales Miteinanderarbeiten und arbeitet auch eng und vertrauensvoll mit der Bahnhofsmission zusammen, um Betroffene über Hilfsangebote zu informieren."

Normen Wiegand, Geschäftsführer der HOCHBAHN-WACHE: "Mit der Allianz haben wir einen nachweislich wirksamen Hebel gefunden, um die objektive und subjektive Sicherheit am Hamburger Hauptbahnhof zu erhöhen. Zusammen sind wir hier einfach stärker unterwegs. Entscheidend sind für uns vor allem die Verbesserungen bei den 'Softskills', also zum Beispiel mit Blick auf das gemeinsame Wirken im Hausrecht. Aber auch die besseren Durchgriffsmöglichkeiten durch die Vermeidung von fallbezogenen Polizeianforderungen machen im Alltag der beteiligten Kolleginnen und Kollegen einen großen Unterschied."

Abb.

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