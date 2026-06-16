Polizei Hamburg

POL-HH: 260616-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 58-jähriger Frau aus Hamburg-Bramfeld

Hamburg (ots)

Zeit: seit 14.06.2026, 23:00 Uhr

Ort: Hamburg-Bramfeld, Fahrenkrön

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes suchte die Polizei Hamburg nach einer 58-jährigen Frau aus dem Stadtteil Bramfeld.

Die ursprüngliche Meldung lautete: "POL-HH: 260615-2. Vermisstenfahndung nach 58-Jähriger aus Hamburg-Bramfeld"

Die Vermisste wurde inzwischen von einer Funkstreifenwagenbesatzung wohlbehalten angetroffen und anschließend in die Obhut ihrer Pflegeeinrichtung übergeben.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.

Wen.

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