Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Per Haftbefehl gesuchter Mann zahlt fast 1.000,00 Euro Strafe

Bautzen (ots)

Ein 46-jähriger Autofahrer aus Lettland geriet am 2. Juni 2020 auf der Autobahn 4 in eine Kontrolle der Bundespolizei. Der per Haftbefehl gesuchte Mann war in Richtung Görlitz unterwegs und wurde um 16:00 Uhr an der Anschlussstelle Salzenforst gestoppt. Das Amtsgericht Görlitz hatte ihn 2017 wegen Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe von 900,00 Euro verurteilt. Der Lette zahlte den Betrag nebst Gebühren in Höhe von 73,50 Euro und konnte seine Reise fortsetzen. Die Ersatzfreiheitsstrafe hätte laut Haftbefehl 45 Tage betragen.

