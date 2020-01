Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Fehlender Versicherungsschutz

Zittau (ots)

Ohne den gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsschutz war der Fahrer eines Alfa Romeo am 7. Januar 2020 in Zittau unterwegs. Kontrolliert wurde der 30-jährige Deutsche durch Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz auf der Friedensstraße in Zittau. Die Überprüfung der Kennzeichen ergab, dass für das Fahrzeug seit dem 31. Dezember 2019 kein Versicherungsschutz mehr besteht.

Die Landespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein, die Kennzeichen wurden vor Ort entwertet sowie Fahrzeugschein und Schlüssel sichergestellt.

