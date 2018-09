BPOLI EBB: Autofahrer unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis erwischt

Bautzen / BAB 4 (ots) - Am 7. September 2018 stoppte eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ebersbach um 21:25 Uhr einen 24-jährigen Polen mit seinem Auto auf der Bundesautobahn 4 bei Bautzen. Der Mann hatte keine Fahrerlaubnis, stand unter dem Einfluss von Amphetaminen, hatte ein verbotenes Einhandmesser dabei und der Wagen war nicht versichert.

Der in Richtung Dresden fahrende Mann wurde auf dem Rastplatz Oberlausitz kontrolliert. Hier stellte sich heraus, dass der vorgelegte tschechische Führerschein einzuziehen ist und in Deutschland ein Fahrverbot besteht. Außerdem bestand seit Juli 2017 kein Versicherungsschutz für den VW Golf. Nach Betäubungsmitteln befragt übergab der Mann den Beamten freiwillig zwei kleine Metalldöschen, in denen sich eine noch unbestimmte Menge fein kristallines Pulver befand - vermutlich Crystal. Unter dem Beifahrersitz fanden die Beamten außerdem ein griffbereit liegendes verbotenes Einhandmesser.

Die Verkehrspolizei Bautzen hat den Sachverhalt übernommen und ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen Führen eines Kraftfahrzeuges ohne Haftpflichtschutz sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz.

