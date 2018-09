BPOLI EBB: Beratungstermin der Bundespolizei

Zittau (ots) - Die Bundespolizei berät am Mittwoch den 12. September 2018 in Zittau zu aktuellen Präventionsthemen und zum Berufsbild des Bundespolizisten. Zusammen mit unseren Kollegen der Polizeidirektion Görlitz stehen wir zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr auf dem Marktplatz. Wir beantworten Ihre Fragen zum Umgang und der Einfuhr von Pyrotechnikartikeln, klären zu verbotenen Waffen auf und geben Tipps in Sachen Zivilcourage und den Gefahren auf Bahnanlagen. Außerdem führen wir gerne eine persönliche Einstellungsberatung durch. Wir freuen uns über Ihren Besuch.

