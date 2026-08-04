Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Zugreise endet für Kolumbianer in Hoyerswerda

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Ludwigsdorf, Görlitz, Niesky, Hoyerswerda (ots)

Am Montagnachmittag kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf den grenzüberschreitenden Zugverkehr zwischen Polen und Deutschland.

Im Rahmen der Kontrolle eines Einreisezuges nach Leipzig stellten die Beamten einen 30-jährigen kolumbianischen Staatsangehörigen fest. Der Mann konnte sich lediglich mit seinem Reisepass ausweisen. Das für die Einreise erforderliche Visum legte er nicht vor. Zudem verfügte er über keinen gültigen Aufenthaltstitel eines anderen Schengen-Staates.

Bei der Überprüfung seiner Dokumente ermittelten die Einsatzkräfte, dass sich der Kolumbianer bereits seit Juni 2023 in Polen aufhält. Nach eigenen Angaben hatte er dort einen Aufenthalt beantragt. Eine anschließende Prüfung bei den polnischen Behörden bestätigte diese Angaben, ergab jedoch zugleich, dass ihm bislang kein Aufenthaltstitel erteilt worden war und er sich auch in Polen unerlaubt aufgehalten hatte.

Der Mann musste den Zug verlassen und wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen unerlaubter Einreise und unerlaubten Aufenthalts ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Einreise verweigert. Der 30-Jährige wurde anschließend nach Polen zurückgewiesen.

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