Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Nepalese aus Malta irrt durch Görlitzer Stadtpark

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Ludwigsdorf, Görlitz (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr stellten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf im Görlitzer Stadtpark eine männliche Person fest, die offenbar bereits seit einiger Zeit umherirrte.

Bei der Kontrolle wies sich der 32-jährige nepalesische Staatsangehörige mit seinem Reisepass und einem maltesischen Aufenthaltstitel aus. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Aufenthaltstitel abgelaufen war.

Auf Nachfrage erklärte der Mann, er sei mit dem Bus eingereist, um in Görlitz einen Freund zu besuchen. Nachdem er diesen nicht gefunden hatte, wußte er offenbar nicht mehr weiter. Zu seinem abgelaufenen Aufenthaltstitel gab er an, seinen aktuellen Wohnsitz in Polen zu haben.

Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen unerlaubter Einreise und unerlaubten Aufenthalts ein. Eine anschließende Überprüfung bei den polnischen Behörden ergab, dass sein Aufenthalt in Polen nur national erlaubt war. Die Hintergründe seiner Einreise jedoch blieben ungeklärt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde eine Einreiseverweigerung erlassen und der nepalesische Staatsangehörige am Sonntagmittag nach Polen zurückgewiesen.

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