Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Zweibrücken/Diebstahl von Kennzeichen/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum Montag, 13.07.2026, 18.00 Uhr bis Dienstag, 14.07.2026, 07.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Friedrich-Ebert-Straße die beiden Kennzeichen mit Neunkirchener Kennung, welche an einem grauen Seat Exeo angebracht waren. Der Schaden dürfte sich auf ca. 100.- Euro belaufen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631/369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen. /pizw

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