Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bundespolizei stellt neun unerlaubte Personen fest

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Ludwigsdorf, Görlitz, Bad Muskau (ots)

In den vergangenen Stunden stellte die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf insgesamt neun Personen fest, die unerlaubt einreisen wollten.

Türkische Familie aus Frankreich eingereist

Am Donnerstag gegen 15:45 Uhr verweigerte die polnische Seite einer türkischen Familie im Alter von 47, 42, 12 und 4 Jahren die Einreise. Im Rahmen der anschließenden Übernahme durch die Bundespolizei wurde festgestellt, dass die Familie aus Frankreich kommend lediglich national gültige französische Flüchtlingsdokumente vorweisen konnte. Nach eigenen Angaben waren die Personen am selben Tag mit dem Auto im Süden der Bundesrepublik eingereist.

Die Beamten leiteten daraufhin ein Strafverfahren wegen unerlaubter Einreise und unerlaubten Aufenthalts ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Abschiebung angedroht; die Betroffenen wurden aufgefordert, nach Frankreich zurückzukehren.

Syrische Staatsangehörige in Bad Muskau kontrolliert

Am Donnerstagabend gegen 20:45 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte am Grenzübergang Bad Muskau einen Pkw mit schwedischer Zulassung. In dem Fahrzeug befanden sich zwei syrische Staatsangehörige. Während sich der Fahrer mit einem gültigen Reisepass und einem deutschen Aufenthaltstitel ausweisen konnte, verfügte der Beifahrer lediglich über eine schwedische Fahrerlaubnis. Auf Nachfrage zeigte er ein Foto eines abgelaufenen schwedischen Aufenthaltstitels auf seinem Handy vor.

Auch in diesem Fall leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen unerlaubter Einreise und unerlaubten Aufenthalts ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde eine Einreiseverweigerung verfügt; der Beifahrer wurde nach Polen zurückgewiesen.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs stellten die Beamten zudem mehrere weitere Ausweisdokumente sicher. Der Fahrer gab an, dass diese seinem Bruder gehören sollten. Die Dokumente wurden sichergestellt.

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