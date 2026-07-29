Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Angriff auf Polizeibeamte: Verurteilter geht 99 Tage in Haft

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Ludwigsdorf, Görlitz, BAB4, Hildesheim (ots)

Heute Morgen, kurz nach Mitternacht, kontrollierten Einsatzkräfte im Rahmen der Grenzkontrollen auf der BAB 4 in Ludwigsdorf einen 31-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Dieser war Insasse eines internationalen Linienbusses.

Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass der Pole per Haftbefehl gesucht wurde.

Was war passiert: Vorgeworfen wurde ihm eine im Jahr 2022 begangene Straftat. Dabei soll er Polizeivollzugsbeamten nicht nur Widerstand geleistet, sondern diese auch aktiv angegriffen haben. In Tateinheit mit Körperverletzung wurde er daraufhin im Jahr 2023 durch das Amtsgericht Peine zu einer Geldstrafe verurteilt. Da keine Zahlung geleistet wurde, erließ die Staatsanwaltschaft Hildesheim einen Haftbefehl.

Nach Eröffnung des Haftbefehls konnte der Pole die Geldstrafe nicht vor Ort bezahlen und muss nun für 99 Tage hinter Gitter.

Anschließend erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

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