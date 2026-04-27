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Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf stellt Verstöße gegen das Waffengesetz fest

BPOLI LUD: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf stellt Verstöße gegen das Waffengesetz fest
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Ludwigsdorf, Görlitz (ots)

Am vergangenen Wochenende, vom 24. bis 26. April 2026, hat die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf am Grenzübergang Ludwigsdorf sowie an der Stadtbrücke Görlitz bei sieben Personen Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt.

Bei den Kontrollen wurden folgende verbotene beziehungsweise nicht erlaubte Gegenstände aufgefunden:

1x Teleskopschlagstock

1x Elektroimpulsgerät (als Taschenlampe getarnt) 2x Pfeffersprays ohne PTB-Kennzeichnung und ohne Deklaration als Tierabwehrspray 2x Einhandmesser 4x Butterflymesser

Alle gefundenen Gegenstände wurden gemäß den Vorschriften des Waffengesetzes sichergestellt, und gegen die betreffenden Personen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Pressesprecher
Danilo Weise
Telefon: 0 35 81 - 3626-6110
Mobil: 0175/9029421
E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell

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