Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Alkoholisierte Gruppe bedroht Bundespolizisten

Görlitz, Ludwigsdorf (ots)

Wie die Polizeidirektion Görlitz am 07.02.2026 mitgeteilt hat, sind Bundespolizisten am Bahnhof Görlitz von mehreren Personen bedroht worden.

Die Beamten wurden auf eine zwölf-köpfige Personengruppe aufmerksam, die laut grölend den Bahnhof durchquerte und sich anschließend im Bereich des Südausgangs aufhielt. Die Polizisten sprachen die Gruppe an und forderten sie zur Mäßigung der Lautstärke auf.

Da die Personen dieser Aufforderung nicht nachkamen und sich teils gegen die Glaswand eines Bushäuschens lehnten, erfolgte mit Unterstützung hinzugezogener Kräfte eine Gefährderansprache. Teile der Gruppe kamen dieser Aufforderung nach.

Ein 21-jähriger Deutscher ignorierte die Ansprache jedoch, grölte weiterhin lautstark in Richtung der Gruppe und bedrohte dann unmittelbar die Beamten. Da die Gefahr eines Angriffs bestand, wurde er zu Boden gebracht und vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Ein weiterer 21-jähriger Deutscher zeigte sich mit dieser Maßnahme nicht einverstanden, zog einen Teleskopschlagstock und drohte dessen Einsatz gegen die Beamten an. Der daraufhin durch die Polizisten ebenfalls gezogene Einsatzstock sowie die Androhung des unmittelbaren Zwangs veranlassten den Mann, den Schlagstock nach mehrmaliger Aufforderung niederzulegen. Dieser wurde sichergestellt.

Gegen weitere Personen musste danach Pfefferspray eingesetzt werden, da sie versuchten, zu der zum Dienstfahrzeug verbrachten Person zu gelangen.

Um eine weitere Eskalation der Lage zu verhindern, wurde anschließend ein vor Ort befindlicher Diensthund hinzugezogen und dessen Einsatz angedroht. Ein tatsächlicher Einsatz des Hundes war in der Folge nicht mehr erforderlich.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Kriminaldienst des Polizeireviers Görlitz.

