Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Verbotenes Reizstoffsprühgerät aus dem Verkehr gezogen

Görlitz, BAB 4 (ots)

Ein verbotenes Reizstoffsprühgerät ist am Donnerstagvormittag von der Bundespolizei aus dem Verkehr gezogen worden. Das Gerät, dem das notwendige Prüfzeichen fehlte, war im Pkw eines polnischen Kraftfahrers entdeckt worden. Auch wenn der 27-Jährige erklärte, der VW Passat gehöre einem Bekannten und das Corpus Delicti lag bereits vor der Übernahme des Pkw in der Ablage der Fahrertür, trifft ihn nun der Vorwurf des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Kontrolle erfolgte im Übrigen in der Nähe der Autobahnanschlussstelle Kodersdorf.

