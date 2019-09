Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Vorabankündigung: Verkehrsbehinderungen im Stadtzentrum

Bergisch Gladbach (ots)

Am kommenden Freitag (20.09.) findet in der Bergisch Gladbacher Innenstadt von 09:00 Uhr - 16:00 Uhr eine Demo zum Thema Klimaschutz statt. Während des circa ein bis zwei Stunden dauernden Aufzugs wird es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtzentrum kommen. Unter anderem werden die Bensberger Straße, die Richard-Zanders-Straße und die Hauptstraße zeitweilig gesperrt sein. Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer, sich frühzeitig um eine alternative Route zu kümmern und den Bereich um die Innenstadt großzügig zu umfahren. Es werden mindestens 500 Teilnehmer erwartet. (ma)

