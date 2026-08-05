Polizei Bonn

POL-BN: Nach Tötungsdelikt in Euskirchen: Tatverdächtiger in Haft - Meldung -2-

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei und die Staatsanwaltschaft Bonn haben in der Nacht auf Montag (03.08.2026) die Ermittlungen wegen des Verdachts eines vollendeten Tötungsdeliktes in Euskirchen aufgenommen (siehe Pressemeldung vom 03.08.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6325981).

Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft wurde der festgenommene 45-jährige Tatverdächtige am Dienstag (04.08.2026) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft wegen des dringenden Verdachts des Totschlags an.

Der verletzte 45-Jährige wurde daraufhin in ein Justizvollzugskrankenhaus überstellt. Ihm wird nach dem derzeitigen Ermittlungsstand vorgeworfen, seiner Lebensgefährtin im Rahmen eines Streitgeschehens mit einer Stichwaffe tödliche Verletzungen zugefügt zu haben.

Die Ermittlungen zum konkreten Tathergang dauern weiter an.

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