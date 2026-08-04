Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei bittet um Hinweise nach Körperverletzung - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 14 der Bonner Polizei fahndet auf richterlichen Beschluss öffentlich nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen, der am frühen Nachmittag des 13.06.2026 im in Bonn-Pützchen ein Körperverletzungsdelikt begangen haben soll.

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes soll es zu einem Streitgespräch zwischen dem Beschuldigten und den beiden Geschädigten gekommen sein. Im weiteren Verlauf habe der Beschuldigte, der sich in Begleitung einer Frau befand, die beiden Geschädigten mit einem Faustschlag und einem Fußtritt körperlich attackiert, wodurch Beide verletzt wurden.

Der Täter konnte im Verlauf des Geschehens fotografiert werden.

Da die Identität des Mannes noch nicht festgestellt werden konnte, veröffentlicht die Polizei auf richterlichen Beschluss Fotos, auf denen der Täter zu sehen ist.

Die Bilder sind unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/211950

Wer Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Mannes machen kann, setzt sich bitte mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail unter kk14.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

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