Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht auf der Josefstraße - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Am Samstag (01.08.2026), gegen 17:20 Uhr, kam es auf der Josefstraße im Bonner Zentrum zu einer Verkehrsunfallflucht eines Autofahrers.

Nach derzeitigem Kenntnisstand, befuhr ein 33-jähriger Fahrradfahrer die Josefstraße vom Rhein kommend in Fahrtrichtung Sandkaule. Auf Höhe der Hausnummer 31 machte ein bislang unbekannter Autofahrer eine plötzliche Wendung auf der Fahrbahn, woraufhin der 33-Jährige stark abbremsen musste. Er stürzte von seinem Fahrrad und verletzte sich. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallörtlichkeit.

Der Pkw kann wie folgt beschrieben werden:

Weiße oder graue Lackierung, rundliche Bauweise, Kennzeichen mit Bonner Städtekennung.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem gesuchten Auto geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an VK1.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

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