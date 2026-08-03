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Polizei Bonn

POL-BN: Euskirchen: Mordkommission ermittelt nach Tötungsdelikt - 45-Jähriger vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei und die Staatsanwaltschaft Bonn haben in der Nacht auf Montag (03.08.2026) die Ermittlungen wegen des Verdachts eines vollendeten Tötungsdeliktes in Euskirchen aufgenommen.

Ein 45-jähriger Mann hatte am Sonntagabend (02.08.2026) einen Notruf abgesetzt. Streifenwagenbesatzungen der Polizei Euskirchen trafen an der Einsatzörtlichkeit auf den schwer verletzten Melder und eine leblose 46-jährige Frau. Alarmierte Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen. Nach bisherigem Sachstand soll der Mann seine Lebensgefährtin in seiner Wohnung mit einem Messer angegriffen und anschließend sich selbst verletzt haben.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und zur intensivmedizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund der Gesamtumstände übernahm eine Mordkommission der Bonner Polizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bonn die weiteren Ermittlungen zu dem Geschehen. Diese dauern derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
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Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
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