Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kind bei Überholmanöver von Anhänger erfasst - Polizei sucht Zeugen

Saale-Holzland (ots)

Am Montagmittag, gegen 12:30 Uhr wurde ein 13-jähriges Kind auf der Landstraße zwischen Hainchen und Schkölen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der verursachende Fahrzeugführer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne anzuhalten. Nach bisherigen Erkenntnissen waren zwei Kinder mit ihren Fahrrädern in Richtung Schkölen unterwegs, als sie von einem hellen Kleintransporter mit Anhänger überholt wurden. Beim Wiedereinscheren geriet der Anhänger gegen eines der Fahrräder. Das Kind stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Gespanns entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen weißen oder hellen geschlossenen Kleintransporter mit einem ebenfalls hellen Anhänger mit Planenaufbau gehandelt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich bei der Polizei zu melden (0361 5743-56100, pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de).

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