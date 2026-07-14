PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kind bei Überholmanöver von Anhänger erfasst - Polizei sucht Zeugen

Saale-Holzland (ots)

Am Montagmittag, gegen 12:30 Uhr wurde ein 13-jähriges Kind auf der Landstraße zwischen Hainchen und Schkölen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der verursachende Fahrzeugführer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne anzuhalten. Nach bisherigen Erkenntnissen waren zwei Kinder mit ihren Fahrrädern in Richtung Schkölen unterwegs, als sie von einem hellen Kleintransporter mit Anhänger überholt wurden. Beim Wiedereinscheren geriet der Anhänger gegen eines der Fahrräder. Das Kind stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Gespanns entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen weißen oder hellen geschlossenen Kleintransporter mit einem ebenfalls hellen Anhänger mit Planenaufbau gehandelt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich bei der Polizei zu melden (0361 5743-56100, pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 14.07.2026 – 08:55

    LPI-J: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall an Parkhausausfahrt

    Jena (ots) - Am Montagmittag ereignete sich in der Karl-Marx-Allee in Jena ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ eine Pkw-Fahrerin die Ausfahrt eines Parkhauses und übersah dabei ein von links kommendes Fahrzeug. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Pkw. Die Fahrerin des aus dem Parkhaus kommenden Fahrzeugs sowie ihr Beifahrer erlitten leichte ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 08:55

    LPI-J: Polizeieinsatz nach Bedrohung und Beleidigungen in Jena

    Jena (ots) - Am Montagabend kam es in der Jenaer Zwätzengasse zu einem Polizeieinsatz, nachdem eine Familie von einem Mann bedroht und beleidigt worden sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt ein 46-jähriger Mann einen waffenähnlichen Gegenstand aus Ton in der Hand und richtete diesen in der Öffentlichkeit auf eine 38-jährige Frau sowie deren Kinder (11 ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 08:55

    LPI-J: Jugendliche auf Parkbank bedroht

    Jena (ots) - Am Montagnachmittag kam es auf dem Jenaer Jahnplatz zu einem Polizeieinsatz, nachdem drei Jugendliche von einem Mann bedroht worden sein sollen. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein 46-jähriger Mann auf einer Parkbank auf und geriet mit den drei Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren in eine verbale Auseinandersetzung. Im Verlauf des Gesprächs sprach er Drohungen aus, die den Eindruck erweckten, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren