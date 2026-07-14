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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall an Parkhausausfahrt

Jena (ots)

Am Montagmittag ereignete sich in der Karl-Marx-Allee in Jena ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ eine Pkw-Fahrerin die Ausfahrt eines Parkhauses und übersah dabei ein von links kommendes Fahrzeug. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Pkw. Die Fahrerin des aus dem Parkhaus kommenden Fahrzeugs sowie ihr Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung war erforderlich. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Dieser wird derzeit auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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