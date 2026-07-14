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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Polizeieinsatz nach Bedrohung und Beleidigungen in Jena

Jena (ots)

Am Montagabend kam es in der Jenaer Zwätzengasse zu einem Polizeieinsatz, nachdem eine Familie von einem Mann bedroht und beleidigt worden sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt ein 46-jähriger Mann einen waffenähnlichen Gegenstand aus Ton in der Hand und richtete diesen in der Öffentlichkeit auf eine 38-jährige Frau sowie deren Kinder (11 Monate und 2 Jahre). Die Familie fühlte sich dadurch bedroht und alarmierte die Polizei. Im weiteren Verlauf soll der Mann die Familie zudem fremdenfeindlich beleidigt haben. Im Anschluss entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem Ehemann der Frau und dem Tatverdächtigen. Eine Polizeistreife, die sich zufällig in der Nähe befand, konnte die Situation schnell unter Kontrolle bringen. Gegen den 46-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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