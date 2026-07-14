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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Jugendliche auf Parkbank bedroht

Jena (ots)

Am Montagnachmittag kam es auf dem Jenaer Jahnplatz zu einem Polizeieinsatz, nachdem drei Jugendliche von einem Mann bedroht worden sein sollen. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein 46-jähriger Mann auf einer Parkbank auf und geriet mit den drei Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren in eine verbale Auseinandersetzung. Im Verlauf des Gesprächs sprach er Drohungen aus, die den Eindruck erweckten, er könne von einer Schusswaffe Gebrauch machen. Die alarmierten Polizeibeamten trafen den Mann kurze Zeit später an und überprüften ihn. Dabei ergaben sich keine Hinweise darauf, dass er eine Schusswaffe oder einen waffenähnlichen Gegenstand mit sich führte. Eine entsprechende Durchsuchung verlief negativ. Gegen den 46-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung eingeleitet. Darüber hinaus erfolgte eine Gefährderansprache durch die eingesetzten Polizeibeamten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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