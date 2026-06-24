Feuerwehr Bochum

FW-BO: Rauchentwicklung in Garagenhof - Zwei Personen leicht verletzt

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Bochum (ots)

Am heutigen Mittwoch, den 24. Juni 2026, wurde die Feuerwehr Bochum um 14:20 Uhr zu einer gemeldeten Rauchentwicklung in die Deismannstraße alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich die Lage wie folgt dar: An einem Garagenhof brannte eine etwa 10 Meter lange und 2,50 Meter hohe Hecke in voller Ausdehnung. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung sichtbar. Zwei Personen hatten vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig Löschmaßnahmen eingeleitet. Beide erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Abklärung vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert. Zur Brandbekämpfung setzte die Feuerwehr zwei Löschrohre ein. Die Maßnahmen wurden von zwei Trupps unter Atemschutz durchgeführt. Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden. Im Anschluss kontrollierten die Einsatzkräfte die angrenzenden Garagen auf mögliche Brandausbreitung. Zudem wurden verrauchte Bereiche umliegender Gebäude mittels Belüftungsmaßnahmen vom Rauch befreit. Insgesamt waren 15 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Innenstadt und Weitmar im Einsatz. Der Einsatz konnte gegen 15:00 Uhr beendet werden.

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