Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes - 40-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft - Meldung -2-

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei und die Staatsanwaltschaft Bonn hatten am späten Freitagabend (31.07.2026) Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes in der Bonner Nordstadt aufgenommen (siehe Pressemeldung vom 01.08.2026, 09:02 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6325422).

Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft wurde der festgenommene 40-jährige Tatverdächtige am frühen Samstagabend (01.08.2026) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft wegen des Verdachts des versuchten Totschlags an.

Der 40-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Ihm wird nach dem derzeitigen Ermittlungsstand vorgeworfen, dem 34-jährigen im Rahmen eines Streitgeschehens mit einer abgebrochenen Glasflasche schwere Schnittverletzungen zugefügt zu haben.

Die Ermittlungen zum konkreten Tathergang dauern weiter an.

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