Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: E-Scooter-Fahrerin flüchtete nach Zusammenstoß auf der Kennedybrücke - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Nacht auf Montag (03.08.2026) auf der Kennedybrücke in Bonn-Beuel, sucht die Bonner Polizei nach einer noch unbekannten E-Scooter-Fahrerin und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Fahrradfahrer, gegen 00:15 Uhr, die Kennedybrücke aus Richtung der Bonner Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Beuel. Im Bereich der Brückenmitte kamen ihm zwei E-Scooter entgegen. Während der erste E-Scooter-Fahrer noch rechtzeitig ausweichen konnte, stieß die nachfolgende E-Scooter-Fahrerin frontal mit dem Fahrradfahrer zusammen.

Durch die Kollision stürzten beide Personen zu Boden. Der Radfahrer zog sich dabei Verletzungen zu. Er wurde vor Ort durch Rettungskräfte behandelt.

Die Unfallverursacherin stand nach dem Sturz umgehend wieder auf, stieg auf ihren E-Scooter und flüchtete von der Unfallstelle in Richtung des Bonner Zentrums, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Eine Zeugin eilte dem gestürzten Radfahrer zur Hilfe.

Die flüchtige E-Scooter-Fahrerin wird wie folgt beschrieben: Kräftige Statur, lange schwarze dunkle Haare, dunkler Teint.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat den Unfall auf der Kennedybrücke beobachtet oder kann Hinweise zu der beschriebenen E-Scooter-Fahrerin geben?

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

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