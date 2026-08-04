Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Raubüberfälle am Bonner Rheinufer - Unbekannte attackierten Fahrradfahrer - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei fahndet auf richterlichen Beschluss öffentlich nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen, der im Verdacht steht, am frühen Morgen des 24.07.2026 Raubdelikte begangen zu haben (siehe Pressemeldung vom 24.07.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6320960).

Am Tattag, gegen 02:15 Uhr, rissen zwei unbekannte maskierte Tatverdächtige auf dem Fahrradweg am Rhein in Bonn-Gronau einen Geschädigten von seinem Fahrrad zu Boden, schlugen ihm ins Gesicht und entwendeten sein Mobiltelefon und seine Geldbörse. Die Geldbörse enthielt unter anderem eine EC-Karte, mit der gegen 08:00 Uhr eine Person mit teilweise maskiertem Gesicht in einem Edeka-Markt am Lievelingsweg bezahlte.

Hierbei wurde die Person von Überwachungskameras aufgezeichnet.

Nach dem Geschehen in Bonn-Gronau kam es noch in der Nacht in Bonn-Castell zu einem gleichgelagerten Delikt. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen ist nach dem aktuellen Ermittlungsstand anzunehmen.

Da die Identität des Mannes noch nicht festgestellt werden konnte, veröffentlicht die Polizei auf richterlichen Beschluss Fotos, auf denen der Unbekannte bei dem Bezahlvorgang im Edeka-Markt zu sehen ist.

Die Bilder sind unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/211978

Wer Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Mannes machen kann, setzt sich bitte mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail unter kk13.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

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