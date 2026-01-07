Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Pkw-Aufbruch - Polizei bittet um Hinweise

Haselünne (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, dem 06.01.2026, etwa 22:00 Uhr, und Mittwoch, dem 07.01.2026, gegen 07:00 Uhr, kam es in der Konrad-Adenauer-Straße in Haselünne zu einem Pkw-Aufbruch.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug eine bislang unbekannte Täterschaft die Fensterscheibe eines grauen Opel Corsa gewaltsam ein. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurde eine Geldbörse mit Bargeld sowie diversen persönlichen Papieren entwendet. Der Pkw war auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz im Innenhof eines Mehrparteienhauses in Höhe der Konrad-Adenauer-Straße 5 abgestellt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961 / 958700 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell