PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Pkw-Aufbruch - Polizei bittet um Hinweise

Haselünne (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, dem 06.01.2026, etwa 22:00 Uhr, und Mittwoch, dem 07.01.2026, gegen 07:00 Uhr, kam es in der Konrad-Adenauer-Straße in Haselünne zu einem Pkw-Aufbruch.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug eine bislang unbekannte Täterschaft die Fensterscheibe eines grauen Opel Corsa gewaltsam ein. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurde eine Geldbörse mit Bargeld sowie diversen persönlichen Papieren entwendet. Der Pkw war auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz im Innenhof eines Mehrparteienhauses in Höhe der Konrad-Adenauer-Straße 5 abgestellt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961 / 958700 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 10:28

    POL-EL: Lathen - Sachbeschädigung an Bushaltestelle - Polizei sucht Hinweise

    Lathen (ots) - In der Silvesternacht, am 01.01.2026 gegen 00:00 Uhr, kam es an der Kathener Dorfstraße in Lathen zu einer Sachbeschädigung an einer hölzernen Bushaltestelle. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Haltestelle durch bislang unbekannte Täter mittels Feuer/Feuerwerkskörper beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 07:41

    POL-EL: Herzlake - Einbruch in Monteurswohnungen - Polizei sucht Zeugen

    Herzlake (ots) - In der Zeit von Mittwoch, den 17.12.2025, gegen 10:00 Uhr, bis Dienstag, den 06.01.2026, gegen 16:00 Uhr, kam es in der Zuckerstraße in Herzlake zu einem Einbruch in zwei Monteurswohnungen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu den Wohnungen. Im Inneren wurden mehrere Zimmertüren, ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 07:40

    POL-EL: Freren - Einbruch in Wohnhaus - Motorsäge entwendet

    Freren (ots) - In der Zeit von Montag, den 05.01.2026, gegen 16:45 Uhr, bis Dienstag, den 06.01.2026, gegen 15:30 Uhr, kam es in der Lünsfelder Straße in Freren zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Aus dem Inneren wurde eine neue Motorsäge der Marke Stihl entwendet. Der entstandene Sach- und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren