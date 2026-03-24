Polizeiinspektion Rockenhausen
POL-PIROK: Mehrere Graffiti-Schmiererei an Gebäuden
Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)
Am frühen Samstagmorgen haben unbekannte Täter politische Parolen mit roter Farbe auf mehrere Hauswände im Mühlweg und in der Bahnhofstraße, unter anderem auch auf das Bahnhofsgebäude und die dortige Unterführung gesprüht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Der verursachte Gesamtschaden wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt.
Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |ank
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