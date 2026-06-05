Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Reise endet in der Justizvollzugsanstalt

Pomellen (ots)

Gestern Nachmittag wurde im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Bundesautobahn 11 in Pomellen ein 33- jähriger polnischer Staatsangehöriger als Mitreisender in einem Linienbus (FLIX) festgestellt. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Ausschreibung durch die Staatsanwaltschaft Görlitz zur Strafvollstreckung wegen Betruges. Der Mann sollte eine Geldstrafe in Höhe von 2200,00 Euro, einen Strafrest von 25,00 Euro sowie Verfahrenskosten in Höhe von 576,00 Euro zahlen. Ersatzweise war eine Freiheitsstrafe von 44 Tagen festgelegt. Da der Pole die geforderten Geldbeträge nicht zahlen konnte, wurde er in die JVA Neustrelitz eingeliefert.

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