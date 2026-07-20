Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Schwerpunkteinsatz am Hauptbahnhof - Bundespolizeifahnder griffen erfolgreich zu

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Bremen (ots)

Bremen, Hauptbahnhof, 17.07.2026

Am Freitagnachmittag und in den Abendstunden führte die Bundespolizeiinspektion Bremen im Rahmen einer Schwerpunktmaßnahme einen Fahndungstag am Bremer Hauptbahnhof durch. Bei den 130 Personenkontrollen landeten die eingesetzten Beamten einige Fahndungstreffer:

Unter anderem fanden sich in vier Fällen per Haftbefehl gesuchte Männer in Handschellen und anschließend in der nächstgelegenen JVA wieder. Dabei handelte es sich um einen 40-jährigen Deutschen, der wegen Diebstahls für 1 Jahr und 2 Monate zur Festnahme ausgeschrieben war. Auch muss ein wegen Sachbeschädigung gesuchter 39-jähriger Deutscher 24 Tage, ein 34-jähriger Deutscher wegen Erschleichen von Leistungen 23 Tage und ein 27-jähriger Iraner wegen "Fahrerflucht" 25 Tage in Haft verbringen.

Außerdem erkannte ein Super-Recognizer der Bundespolizei einen 47-jährigen Iraner und einen 31- jährigen Afghanen wieder. Die beiden Männer waren als bisher noch unbekannte Täter in eine Liegenschaft der Bundespolizei in Bremen eingebrochen. Nun kennt die Polizei die beiden Tatverdächtigen und zwar nachhaltig mit im Fahndungssystem eingespeicherten Fotos, Fingerabdrücken und DNA.

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