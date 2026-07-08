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Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Festnahme am Hauptbahnhof: Statt in Freiheit muss 36-Jährige nun Juli und August im Gefängnis verbringen

Bremen (ots)

Bremen, Hauptbahnhof, 07.07.2026 / 13:25 Uhr

Per Haftbefehl wurde eine 36-Jährige Frau gesucht. Sie hatte offenbar zwei im März und April 2026 gegen sie erlassene Strafbefehle wegen Diebstahls und Erschleichens von Leistungen ignoriert.

Zivilfahnder der Bundespolizei erkannten die Frau am Dienstagmittag am Bremer Hauptbahnhof und nahmen die Gesuchte fest. Da sie die ausstehende 780,- Euro Geldstrafe nicht begleichen konnte, muss sie nun die nächsten 42 Tage in einer Justizvollzugsanstalt verbringen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bremen
Pressesprecher
Simon Gruhl
Telefon: 0421 16299 - 6101
Mobil: 0172 - 34 67 750
E-Mail: bpoli.bremen.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
X @bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell

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