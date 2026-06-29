Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Mann filmt im Bremer Hauptbahnhof Frauen heimlich unter den Rock - Bundespolizei sucht nach weiteren Opfern

Bremen (ots)

Hbf. Bremen, 28.06.2026 / 10:30 Uhr und 17:40 Uhr

Am Sonntag soll ein Mann in der Rossmann-Filiale im Bremer Hauptbahnhof mehrere Frauen heimlich unter den Rock gefilmt haben. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen ein.

Nach ersten Erkenntnissen hielt sich der Tatverdächtige am Sonntagabend gegen 17:40 Uhr längere Zeit in der Drogerie auf und machte mehrfach heimlich Aufnahmen von Frauen im Intimbereich, indem er die mit Röcken und Kleidern bekleideten Opfer unter ihrem Rock/Kleid filmte. Ein Ladendetektiv bemerkte den 50-Jährigen bei der Tatausführung und verständigte sofort die Bundespolizei, die den Mann am Tatort vorläufig festnahm. Zwei Geschädigte stellten die Bundespolizisten noch in der Drogerie fest, darunter ein 12-jähriges Mädchen.

Zusätzlich kam ans Licht, dass der in Bremen wohnhafte Verdächtige mehrere Videosequenzen mit ähnlichen Aufnahmen von Frauen auf seinem Smartphone gespeichert hatte. Die Bundespolizisten ermitteltet anhand der Videosequenzen des Smartphones, dass der Mann bereits am Vormittag gegen 10:30 Uhr ähnliche Aufnahmen in der Drogerie gemacht hatte. Bei der Durchsuchung des 50-Jährigen wurde zudem ein zweites Smartphone mit weiteren Filmaufnahmen aufgefunden.

Die Bundespolizisten leiteten gegen den Bremer ein Ermittlungsverfahren ein und stellten die beiden Smartphones sicher. Frauen oder andere Reisende, die Opfer bzw. Zeugen von den Vorfällen wurden, werden gebeten, sich unter 0421/16299-7777 oder über bpoli.bremen@polizei.bund.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell