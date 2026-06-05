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Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Unbekannter verletzt Senior nach Streit schwer

POL-HM: Zeugenaufruf: Unbekannter verletzt Senior nach Streit schwer
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Hehlen (ots)

Bereits am Samstag, den 2. Mai 2026, kam es gegen 08:25 Uhr im Bereich einer Baustellenampel an der Kreuzung Hauptstraße / Am Weißen Bach in Hehlen zu einem Vorfall im Straßenverkehr, bei dem ein Senior schwer verletzt wurde.

Nach einem zuvor stattgefundenen Verkehrsereignis wollte ein 78-jähriger Mann den späteren Beschuldigten während einer Rotlichtphase zur Rede stellen. Im Verlauf des anschließenden Streitgesprächs wurde der Senior von seinem Gegenüber zu Boden gestoßen. Der unbekannte Beschuldigte entfernte sich anschließend mit seinem PKW vom Tatort.

Durch den Sturz erlitt der 78-Jährige schwere Verletzungen.

Die bisherigen Ermittlungen führten noch nicht zur Identifizierung der gesuchten Person. Daher bittet die Polizeistation Bodenwerder nun um Hinweise aus der Bevölkerung:

   - Wer hat den Vorfall beobachtet?
   - Wer kann Angaben zum bislang unbekannten Beschuldigten oder dem 
     geführten PKW machen?
   - Wer hat sonstige Beobachtungen gemacht, die zur Aufklärung des 
     Sachverhalts beitragen können?

Hinweise nimmt die Polizeistation Bodenwerder unter der Telefonnummer 05533/40831-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

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