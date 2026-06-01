Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizeieinsatz nach Hinweis auf bewaffnete Person

Hameln/Holzminden (ots)

Gegen 20:10 Uhr ging bei der Polizei am Freitagabend (29.05.2026) der Hinweis auf eine männliche Person ein, die an der Bushaltestelle an der Rattenfängerhalle in Hameln mit einer augenscheinlichen Langwaffe gesehen worden sein soll. Zudem soll die Person zuvor geäußert haben, Menschen töten zu wollen.

Aufgrund der Schilderung leitete die Polizei umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen 32-jährigen Mann, der bereits gegen 17:30 Uhr im Stadtgebiet von Holzminden kontrolliert worden war. Dabei hatten Polizeikräfte ein eindeutig als Spielzeugwaffe zu erkennendes Gewehr festgestellt.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der in Hameln gemeldeten Person und dem zuvor in Holzminden kontrollierten Mann um dieselbe Person handelt. Die zeitlichen Abläufe konnten nachvollzogen und verifiziert werden.

Gegen den 32-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet.

Für die Dauer der Fahndungsmaßnahmen waren verstärkt Polizeikräfte im Stadtgebiet im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

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