Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verleihung des Zivilcouragepreises

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Hameln (ots)

Die Arbeitsgruppe Zivilcourage des Präventionsrates der Stadt Hameln hat am Samstag (30.05.2026) den Zivilcouragepreis der Stadt Hameln verliehen.

Ausgezeichnet für ihren vorbildlichen Einsatz wurden Michael Borns und Michael Kramer.

Bereits am 16.10.2025 ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich Fort Luise, bei dem ein VW Caddy von der Fahrbahn abkam und ungebremst gegen einen Masten und ein Baum geprallt war.

Die beiden Preisträger stoppten ihren Pkw, sicherten die Unfallstelle und eilten dem Unfallopfer zur Hilfe. Sie halfen dem verletzten Autofahrer beim Aussteigen, brachten ihn in Sicherheit und betätigten den Notruf.

Durch den Aufprall kam es im Bereich des Motorraums zu Kurzschlüssen und es roch verbrannt. Es bestand die Gefahr, dass das Fahrzeug Feuer fängt. Daher klemmten sie auch noch die Autobatterie ab.

Da beide Preisträger auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sind, wurde die Preisverleihung im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Heinsen durchgeführt.

Der Leiter Einsatz der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, Oliver Busche, würdigte das couragierte Handeln.

Die Preisträger erhielten eine Urkunde, einen Blumenstrauß sowie ein Preisgeld von 150 Euro, welches durch den Förderverein Kriminalprävention zur Verfügung gestellt wurde.

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