Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Elektrofahrzeug gerät in Vollbrand - Scheune in Ahrenfeld schwer beschädigt

Salzhemmendorf (ots)

Bei einem Brand in den frühen Morgenstunden des Mittwochs (27.05.2026) ist in Salzhemmendorf, Ortsteil Ahrenfeld, ein hoher Sachschaden entstanden.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet gegen 04:00 Uhr ein in einer an das Wohnhaus angrenzenden Scheune abgestellter Elektro-Pkw aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Das Feuer griff anschließend auf die Scheune über und beschädigte diese erheblich. Ein weiterer Pkw, der sich ebenfalls in der Scheune befand, wurde durch das Feuer beschädigt.

Die Familie wurde durch laute Knistern auf den Brand aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr.

Dem Eigentümer gelang es noch, zwei weitere Fahrzeuge rechtzeitig aus der Scheune zu fahren und so vor den Flammen zu retten.

Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden.

Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt.

Im Einsatz befanden sich neben der Polizei insgesamt 116 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Oldendorf, Salzhemmendorf, Hemmendorf, Osterwald, Benstorf, Levedagsen, Ockensen und Wallensen. Weiterhin waren der Rettungsdienst sowie ein Fachberater des Technischen Hilfswerks vorsorglich eingesetzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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