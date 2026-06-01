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Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Brand eines Dachstuhls in Mehrfamilienhaus verursacht erheblichen Gebäudeschaden

Hameln (ots)

Am Montag (01.06.2026) wurde der Kooperativen Regionalleitstelle Weserbergland gegen 01:08 Uhr ein Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Bürenstraße in Hameln gemeldet.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Die Bewohnerinnen und Bewohner hatten das Gebäude zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen, sodass keine Personen verletzt wurden.

Das betroffene Gebäude kann aufgrund der Brandfolgen aktuell nicht betreten werden. Zur Beurteilung der Gebäudestatik wurde ein Fachberater des Technischen Hilfswerks hinzugezogen.

Für die Bewohnerinnen und Bewohner wurde eine vorübergehende Unterbringung organisiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Anwohner durch Geräusche auf den Brand aufmerksam. Anschließend stellte er einen Feuerschein im Bereich des Dachbodens fest und verständigte die Feuerwehr.

Die Schadenshöhe wird derzeit auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

Die Brandursachenermittlung des zuständigen Fachkommissariats dauert an.

Rückfragen bitte an:

Justus Weigel
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: +49 (0)5151/933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

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