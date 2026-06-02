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Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Fahrt mit E-Scooter endet im Gefängnis

Bad Pyrmont (ots)

Am Montag (01.06.2026) verunfallte in Bad Pyrmont der Fahrer eines E-Scooters, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Gegen 15:00 Uhr befuhr der 39-Jährige den Forstweg in Richtung Lägerstraße. Dabei wollte er an einem geparkten Fahrzeug vorbeifahren. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte er aufgrund einer Fahruntüchtigkeit mit dem Fahrzeug und stürzte. Er wurde leicht verletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten Polizisten bei dem Mann eine Alkoholbeeinflussung von über 1 Promille fest. Zudem ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung von Drogen. Das Ergebnis einer anschließend durchgeführten Blutentnahme steht aus.

Die Einsatzkräfte stellten außerdem fest, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl bestand, weshalb dieser festgenommen und einer Haftanstalt zugeführt wurde.

Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

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