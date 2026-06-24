Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Vermisste Minderjährige leisten Widerstand gegen Bundespolizisten

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, 23. Juni 2026 / 07:00 Uhr

Am Dienstagmorgen erweckten drei minderjährige Mädchen im Bremer Hauptbahnhof zunächst den Eindruck, Hilfe zu benötigen. Sie wählten den Polizeinotruf mehrfach, ohne jedoch einen Grund für ihre vermeintliche Hilfsbedürftigkeit zu nennen.

Eine Streife der Bundespolizei wurde alarmiert und traf wenig später in der Haupthalle des Bremer Hauptbahnhofs drei Mädchen im Alter von 12 bis 17 Jahren an. Bei der Überprüfung ihrer Personalien kam ans Licht, dass zwei der drei Minderjährigen als vermisst galten. Als die Bundespolizisten die Mädchen in Schutzgewahrsam nehmen wollten, wehrten sich die beiden vehement gegen die Mitnahme und leisteten Widerstand. Sie weigerten sich, mitzukommen und versuchten wiederholt, sich aus dem Griff der Beamten zu befreien und sich gegen die Laufrichtung zu stellen. Einer der Beamten erlitt durch die Handlungen der Minderjährigen Kratzwunden.

Das dritte Mädchen folgte den Bundespolizisten und ihren jungen Begleiterinnen bereitwillig. Da es zudem nicht als vermisst galt, durfte es die Bundespolizeiwache schnell wieder verlassen.

Die Beamten leiteten weiterhin ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen die 12-Jährige und die 17-Jährige ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachten sie die beiden Jugendlichen in eine Jugendeinrichtung bzw. zum Jugendamt.

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