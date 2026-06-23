Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Fünf Jahre nach Verurteilung am Flughafen Bremen verhaftet

Bremen (ots)

Bremen, Flughafen, 22.06.2026 / 14:30 Uhr

Am Montagmittag verhafteten Bundespolizisten am Flughafen einen 31-jährigen Bremer, der mit einem Flug aus Kroatien in Bremen gelandet war.

Der im Bremer Stadtteil Kattenturm wohnhafte Mann war im August 2021 zu 130 Tagen Haft oder ersatzweise zu einer Zahlung von 2.145,- Euro wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. Seine Strafe trat er aber nicht an und drückte sich bis zur Kontrolle durch die Bundespolizei vor Haft oder Geldstrafe.

Als ihm nun ein etwa vier monatiger Aufenthalt in einer JVA blühte, zahlte er die Strafe an Ort und Stelle und entging so doch noch dem Gefängnis. Das Strafverfahren war bereits im Jahr 2017 von der Staatsanwaltschaft Bremen gegen ihn eröffnet worden.

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