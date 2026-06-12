Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Bei Einreise klickten die Handschellen - Bundespolizisten nehmen europaweit gesuchten Gewalttäter am Bremer Flughafen fest

Bremen (ots)

Flughafen Bremen, 11. Juni 2026 / 09:30 Uhr

Bundespolizisten verhafteten am Donnerstagvormittag am Bremer Flughafen einen 25-Jährigen bei seiner Einreise aus Istanbul. Gegen den Mann aus Melle lag ein europäischer Haftbefehl wegen mehrerer Gewaltstraftaten vor.

Um 09:30 Uhr ließ sich der Gesuchte noch am Flugzeug widerstandslos von den Bremer Bundespolizisten festnehmen. Zuvor war bekannt geworden, dass ein Haftbefehl vom Amtsgericht Osnabrück gegen den Passagier vorlag. Ursprünglich war er u.a. wegen schweren Raubes, Erpressung und Körperverletzung rechtskräftig zu einer Jugendstrafe von drei Jahren und 6 Monaten verurteilt worden. Diese hatte er jedoch nicht angetreten und sich zudem ins Ausland abgesetzt. Bei der Einreise aus der Türkei wurde nun der mehrjährige Gefängnisaufenthalt fällig. Die Bundespolizisten nahmen den Mann fest und übergaben ihn zur Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt der Bremer Polizei.

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