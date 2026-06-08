Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Bedrohung und sexuelle Belästigung im Zug nach Bremen - Bundespolizei sucht nach unbekanntem Opfer

Bremen (ots)

Tatort: Metronom 82025 von Hamburg Hbf. nach Bremen Hbf.

Tatzeit: 6. Juni 2027 / 15:35 Uhr

Am Samstagnachmittag soll ein in Hamburg wohnhafter Mann im Zug auf der Strecke von Hamburg nach Bremen eine unbekannte Frau bedroht, sexuell belästigt und beleidigt haben. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Opfer.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll die unbekannte Frau vermutlich im Bahnhof Hamburg-Harburg in den Zug eingestiegen sein. Die Bedrohungen und Belästigungen auf sexueller Basis durch den 46-Jährigen sollen zwischen dem dritten und vierten Reisezugwagen stattgefunden haben. Zeugenberichten zufolge, habe das Opfer sehr verängstigt gewirkt und versucht, sich der äußerst unangenehmen Situation zu entziehen, indem sie am Bahnhof Buchholz aus dem Metronomzug ausstieg. Der mutmaßliche Täter habe der Geschädigten noch folgen wollen, sei jedoch von den anderen Fahrgästen am Ausstieg gehindert worden. Die insgesamt vier Zeugen informierten anschließend über den Zugbegleiter die Bundespolizei. Am Bremer Hauptbahnhof warteten bereits die Bundespolizisten auf den Mann.

Das unbekannte Opfer wird als arabischer Phänotyp beschrieben. Ihr Alter wird auf 25 bis 30 Jahre geschätzt und sie hatte eine Größe von etwa 160 bis 165 cm. Zusätzlich soll sie ihre langen schwarzen Haare offen getragen und ein Tattoo in Form von Sternen an ihrem Unterarm haben. Bekleidet war sie mit einem schwarzen Rock und einer auffälligen Strumpfhose.

Gegen den Hamburger leitete die Bremer Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren ein und bittet die Geschädigte um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 0421/16299 - 7777 oder per E-Mail an bpoli.bremen@polizei.bund.de.

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